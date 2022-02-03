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Аналитик НТИ Кувиков перечислил наиболее ненадёжные пароли

Аналитик НТИ Кувиков перечислил наиболее ненадёжные пароли

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал, что использование ненадёжных паролей является одной из главных причин кибератак и мошенничества в отношении россиян.

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