Не знаете, что за пятна и налет появились на листьях смородины, почему усыхают цветки и деформируются побеги

﻿﻿Коллаж: ogorod.ru Интересно, почему на листьях крыжовника появляются пятна и разводы, почему цветки вянут, а побеги деформируются? Тогда обязательно прочтите наши предложения! Необходимо научиться правильно диагностировать болезни смородины, чтобы своевременно принять меры, которые помогут спасти растения и получить хороший урожай.