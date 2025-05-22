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  • Зайка БанзайкаИгры
    Все равно ингредиенты должны сочетаться, есть такое понятие как усваиваемость продукта. Вот одни продукты с другими у...Приготовить салат...
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  • Вячеслав Кудрявцев
    да ну нах!У разных огородны...

Не знаете, что за пятна и налет появились на листьях смородины, почему усыхают цветки и деформируются побеги

Не знаете, что за пятна и налет появились на листьях смородины, почему усыхают цветки и деформируются побеги

﻿﻿Коллаж: ogorod.ru Интересно, почему на листьях крыжовника появляются пятна и разводы, почему цветки вянут, а побеги деформируются? Тогда обязательно прочтите наши предложения! Необходимо научиться правильно диагностировать болезни смородины, чтобы своевременно принять меры, которые помогут спасти растения и получить хороший урожай.

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