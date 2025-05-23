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82% русских доверяют Владимиру Путину: результаты свежего опроса

82% русских доверяют Владимиру Путину: результаты свежего опроса

Согласно опросу фонда «Общественное мнение», 82% русских выразили доверие лидеру Владимиру Путину. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов, что свидетельствует о значительной поддержке действующего президента в России.

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