82% русских доверяют Владимиру Путину: результаты свежего опроса

Согласно опросу фонда «Общественное мнение», 82% русских выразили доверие лидеру Владимиру Путину. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов, что свидетельствует о значительной поддержке действующего президента в России.
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