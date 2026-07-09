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Бессараб: работодатели с 1 сентября не смогут назначить испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

Бессараб: работодатели с 1 сентября не смогут назначить испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

Работодатели с 1 сентября не смогут назначить испытательный срок для женщин с детьми до трех лет. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

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