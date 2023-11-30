Мама 10 детей честно обратилась к Путину: Эту речь должны услышать все

Любовь Филимонова

Я бы еще хотела, чтобы государство обратило внимание и на одиноких матерей, которые растят в одиночку, без какой либо помощи, своих детей. Я имею в виду неразведенных женщин, которые могут расчитывать на алименты, хотя большинству таких тоже необходима помощь государства.