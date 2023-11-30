Многодетная мама Мария Попова обратилась к президенту России Владимиру Путину с речью, которую должен услышать каждый.
Мама 10 детей честно обратилась к Путину: Эту речь должны услышать все
Комментарии
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Любовь Филимонова
Я бы еще хотела, чтобы государство обратило внимание и на одиноких матерей, которые растят в одиночку, без какой либо помощи, своих детей. Я имею в виду неразведенных женщин, которые могут расчитывать на алименты, хотя большинству таких тоже необходима помощь государства.
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12 час.
АН
Анатолий Никольский
пора уже мамам платить зарплату за каждого ребенка, при условии должного внимания к детям. а про домостроительство - это только будет развивать нашу экономику, но надо подумать и про рабочие места для пап.
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6 час.
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