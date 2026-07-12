Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Частные клиники и магазины промаркируют в России

Частные клиники и магазины промаркируют в России

Частные медицинские организации и магазины будут промаркированы в России. Об этом рассказал председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) оператор системы маркировки «Честный знак» Михаил Дубин.

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