Частные клиники и магазины промаркируют в России

Частные медицинские организации и магазины будут промаркированы в России. Об этом рассказал председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) оператор системы маркировки «Честный знак» Михаил Дубин.
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