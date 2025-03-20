Госавтоинспекция Москвы проведёт рейд "Велокурьер"

Госавтоинспекция Москвы анонсировала проведение рейда «Велокурьер». Он направлен на профилактику правонарушений среди работников служб доставки на электровелосипедах и средствах индивидуальной мобильности.
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