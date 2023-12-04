Мы уже на окраинах Часова Яра: Русская армия ворвалась в Богдановку с севера и юго-востока

Враг теряет волю к сопротивлению на важнейшем Артемовском/Бахмутском направлении Александр Ситников Фото: Андрей Рубцов/ТАСС ВСУ продолжают нести большие потери в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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