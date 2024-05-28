Резервы у «Зенита» есть: Андрей Аршавин оценил, насколько высоки шансы вернуться в родной клуб

В прошлом сезоне воспитанники Академии ФК «Зенит» играли не последние роли в нескольких командах Российской премьер-лиги Сейчас из выпускников «кузницы чемпионов», работающей на улице Верности, в «Зените» играет полузащитник Дмитрий Васильев, которому 16 июня исполнится 20 лет.