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Тульские новости

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Тульский Роспотребнадзор назвал нормы температуры в школах и детсадах

Тульский Роспотребнадзор назвал нормы температуры в школах и детсадах

Здоровье детей во многом зависит от комфортной температуры в садах, школах и центрах развития. Чтобы обеспечить правильный микроклимат, администрация учреждений обязана следить за исправностью отопления и контролировать температуру с помощью термометров.

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