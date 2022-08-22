Семинар "День поля" проведут в агропромышленном колледже Уссурийска

Семинар "День поля — 2022" пройдет с 15 по 16 сентября в Уссурийском агропромышленном колледже. На мероприятии представят передовые технологии в области растениеводства, животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморского края.