Семинар "День поля" проведут в агропромышленном колледже Уссурийска

Семинар "День поля — 2022" пройдет с 15 по 16 сентября в Уссурийском агропромышленном колледже. На мероприятии представят передовые технологии в области растениеводства, животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморского края.
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