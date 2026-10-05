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Google заморозила прием сообщений об уязвимостях из-за волны ИИ-спама

Google заморозила прием сообщений об уязвимостях из-за волны ИИ-спама

Экспертам пришлось тратить значительное время на проверку тысяч сообщений Компания Google временно прекратила прием сообщений об уязвимостях в рамках программы вознаграждений для разработчиков открытого ПО.

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