Google заморозила прием сообщений об уязвимостях из-за волны ИИ-спама

Экспертам пришлось тратить значительное время на проверку тысяч сообщений Компания Google временно прекратила прием сообщений об уязвимостях в рамках программы вознаграждений для разработчиков открытого ПО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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