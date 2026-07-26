Ферстаппен стал гонщиком дня на Гран-при Венгрии

Пилот « Ред Булл » Макс Ферстаппен был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Венгрии. Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
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