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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ферстаппен стал гонщиком дня на Гран-при Венгрии

Пилот « Ред Булл » Макс Ферстаппен был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Венгрии. Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

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