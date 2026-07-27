ВСУ атаковали мирных жителей Константиновки FPV-дронами. Два человека были ранены

ВСУ применили FPV-дроны против безоружных мирных жителей, которые покидали Константиновку.ВСУ атаковали мирных жителей, которые эвакуировались из Константиновки в ДНР в рамках гуманитарной операции, когда бойцы Южной группировки войск ВС России выводили их из города, сообщил пресс-центр Южной группировки войск.