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Царьград

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Полярное сияние охватило регионы России из-за магнитных бурь

Полярное сияние охватило регионы России из-за магнитных бурь

В субботу вечером в различных регионах России наблюдалось редкое полярное сияние. Как отметил метеоролог Михаил Леус из центра "Фобос", это явление вызвано возмущениями магнитного поля Земли после достижения её облаком солнечного вещества.

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