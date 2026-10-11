Полярное сияние охватило регионы России из-за магнитных бурь

В субботу вечером в различных регионах России наблюдалось редкое полярное сияние. Как отметил метеоролог Михаил Леус из центра "Фобос", это явление вызвано возмущениями магнитного поля Земли после достижения её облаком солнечного вещества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛБ Светлана Пермяков...
- Разумков сообщил ...
- Разумков сообщил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым