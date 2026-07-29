Zions Bancorporation размещает старшие облигации на $500 млн для оптимизации пассивов

Американская банковская корпорация Zions Bancorporation, N.A. (NASDAQ: ZION), входящая в число крупнейших региональных финансовых институтов США с активами около 89 млрд долларов, 28–29 июля 2026 года объявила об успешном установлении цены и размещении старших облигаций на общую сумму 500 млн долларов США.
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