Zions Bancorporation размещает старшие облигации на $500 млн для оптимизации пассивов

Американская банковская корпорация Zions Bancorporation, N.A. (NASDAQ: ZION), входящая в число крупнейших региональных финансовых институтов США с активами около 89 млрд долларов, 28–29 июля 2026 года объявила об успешном установлении цены и размещении старших облигаций на общую сумму 500 млн долларов США.