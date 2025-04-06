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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слот о Салахе: «Он живет ради голов, иногда он улыбался немного больше в этом сезоне. Он может играть плохо и все равно забивать, так что с ним все в порядке»

Вингер «Ливерпуля» не отличался в последних трех матчах за клуб. «Я знаю Мо, он живет ради голов. Было бы странно, если бы он был счастлив, не забивая, но, вероятно, его главное качество в том, что он может играть плохо и все равно забивать, так что с ним все в порядке.

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