Слот о Салахе: «Он живет ради голов, иногда он улыбался немного больше в этом сезоне. Он может играть плохо и все равно забивать, так что с ним все в порядке»

Вингер «Ливерпуля» не отличался в последних трех матчах за клуб. «Я знаю Мо, он живет ради голов. Было бы странно, если бы он был счастлив, не забивая, но, вероятно, его главное качество в том, что он может играть плохо и все равно забивать, так что с ним все в порядке.