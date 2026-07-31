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Украинка в ужасе: Россия завербовала на СВО пол-Африки

Украинка в ужасе: Россия завербовала на СВО пол-Африки

Россия привлекает африканцев с боевым опытом для участия в СВО, используя каналы ЧВК «Вагнер». Об этом «аналитик по России и Украине» в американском Институте изучения войны (ISW) Екатерина Степаненко заявила на заседании Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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