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Политолог Бортник призвал власти Украины искать наемников в Африке

Политолог Бортник призвал власти Украины искать наемников в Африке

Киевскому режиму нужно искать новых боевиков в ряды ВСУ не на Украине, а в Африке и Азии. Об этом, выступая на YouTube-канале Politeka, заявил глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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