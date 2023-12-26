Политолог Бортник призвал власти Украины искать наемников в Африке

Киевскому режиму нужно искать новых боевиков в ряды ВСУ не на Украине, а в Африке и Азии. Об этом, выступая на YouTube-канале Politeka, заявил глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
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