Чонгук начал приставать к Ви прямо перед камерами: «Останься со мной или ущипну тебя за…»

Самые искренние чувства людей друг к другу проявляются именно в мелочах. Порой мы не замечаем проявления любви, но на самом деле окружающие часто говорят нам о своих эмоциях, но не прямо, а посредством выражения заботы.
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