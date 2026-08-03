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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ньюкасл» отклонил первое предложение «Арсенала» по Гимараэсу (Sky Sports)

« Ньюкасл » не продал Бруно Гимараэса в « Арсенал ». По информации Sky Sports, клуб отклонил первое официальное предложение «канониров» о трансфере бразильского полузащитника.

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