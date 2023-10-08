Год назад Украина устроила теракт на Крымском мосту

Год назад, 8 октября 2022 года в 6:07, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова взорвалась фура, что вызвало разрушения автомобильной части моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.
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