Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) продлило до 21 ноября лицензию на переговоры и условные соглашения о продаже LUKOIL International GmbH, которая владеет зарубежными активами «Лукойла».
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