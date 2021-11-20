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В ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали 13 человек

В ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали 13 человек

В Балахнинском районе Нижегородской области в автомобильную аварию на трассе попал двухэтажный автобус с 35 пассажирами, которые ехали в это время в нём В результате произошедшего ДТП травмы легкой и средней степеней тяжести получили 13 человек.

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