В ДТП с автобусом в Нижегородской области пострадали 13 человек

В Балахнинском районе Нижегородской области в автомобильную аварию на трассе попал двухэтажный автобус с 35 пассажирами, которые ехали в это время в нём В результате произошедшего ДТП травмы легкой и средней степеней тяжести получили 13 человек.
В Балахнинском районе Нижегородской области в автомобильную аварию на трассе попал двухэтажный автобус с 35 пассажирами, которые ехали в это время в нём В результате произошедшего ДТП травмы легкой и средней степеней тяжести получили 13 человек.
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