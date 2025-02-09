В Новоаннинском сельскохозяйственном колледже стартует региональный этап чемпионата Волгоградской области по компетенции "Разработка мобильных приложений".
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В Новоаннинском сельскохозяйственном колледже стартует региональный этап чемпионата Волгоградской области по компетенции "Разработка мобильных приложений".