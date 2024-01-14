Fox News: Байден стал лучшим «турагентом» для нелегальных мигрантов в США

Если раньше Джо Байден выступал против большого числа иммигрантов, потому что американские граждане и без того конкурируют за рабочие места, то теперь он превратился «в лучшего турагента в мире», отмечает Fox News.
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