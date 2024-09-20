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«Вот это у нас сейчас долбануло опять. Смотрите, что делается. У меня аж сердце в пятки улетело. Все вон слетело, все обрушилось»: В Кемер...

«Вот это у нас сейчас долбануло опять. Смотрите, что делается. У меня аж сердце в пятки улетело. Все вон слетело, все обрушилось»: В Кемер...

«Вот это у нас сейчас долбануло опять. Смотрите, что делается. У меня аж сердце в пятки улетело. Все вон слетело, все обрушилось»: В Кемеровской области за ночь зафиксировали три землетрясения, магнитуда самого мощного подземного толчка составила 4,6 - интенсивность толчков в эпицентре, находившемся в 49 км от города Таштагол, составила 5,8 балла.

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