«Вот это у нас сейчас долбануло опять. Смотрите, что делается. У меня аж сердце в пятки улетело. Все вон слетело, все обрушилось»: В Кемер...

«Вот это у нас сейчас долбануло опять. Смотрите, что делается. У меня аж сердце в пятки улетело. Все вон слетело, все обрушилось»: В Кемеровской области за ночь зафиксировали три землетрясения, магнитуда самого мощного подземного толчка составила 4,6 - интенсивность толчков в эпицентре, находившемся в 49 км от города Таштагол, составила 5,8 балла.