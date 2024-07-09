MedicalXpress: растительная пища, специи и морепродукты улучшают память

По словам врачей Клиники Мейо (медицинского и исследовательского центра в США), к самым полезным для памяти продуктам относятся ягоды, овощи, цельные злаки, бобовые, морепродукты, оливковое масло, травы и специи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии