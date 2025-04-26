Министр юстиции Загидуллин поздравил нотариусов Татарстана с профессиональным праздником

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ» Министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин поздравил нотариусов и сотрудников нотариальных палат с Днем нотариата, отметив их высокий профессионализм и вклад в укрепление правовых основ общества.
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