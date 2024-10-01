В ЮВАО продолжают сбор средств гигиены для жителей Курской области

В ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», которой руководит жительница Текстильщиков Ирина Боровова, наладили постоянный сбор медикаментов и средств реабилитации для больниц присоединённых территорий и госпиталей.
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