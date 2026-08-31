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Гараж, хозпостройки и автомобиль вспыхнули в Республике Алтай

Гараж, хозпостройки и автомобиль вспыхнули в Республике Алтай

В Онгудайском районе Республики Алтай произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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