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Дело о крупнейшей взятке в истории Украины передали в суд

Дело о крупнейшей взятке в истории Украины передали в суд

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины передали в суд обвинительный акт по делу о крупнейшей взятке в истории страны на сумму 5,5 миллиона долларов.

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