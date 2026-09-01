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Strategy раскритиковала предложение MSCI, называя его дискриминационным по отношению к DAT

Strategy раскритиковала предложение MSCI, называя его дискриминационным по отношению к DAT

Strategy официально выступила против предложения MSCI об исключении некоторых компаний из глобальных инвестиционных рыночных индексов MSCI, назвав это завуалированной попыткой исключить управляющие цифровыми активами компании из индексов.

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