Strategy раскритиковала предложение MSCI, называя его дискриминационным по отношению к DAT

Strategy официально выступила против предложения MSCI об исключении некоторых компаний из глобальных инвестиционных рыночных индексов MSCI, назвав это завуалированной попыткой исключить управляющие цифровыми активами компании из индексов.
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