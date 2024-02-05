Netmarble покажет MMORPG Arthdal Chronicles по дораме «Хроники Асдаля» 15 февраля. А пока тизе...

Netmarble покажет MMORPG Arthdal Chronicles по дораме «Хроники Асдаля» 15 февраля. А пока тизерNetmarble выпустила короткий тизер MMORPG Arthdal Chronicles и пообещала уже 15 февраля рассказать о проекте подробнее, организовав на YouTube прямую трансляцию.
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