Netmarble покажет MMORPG Arthdal Chronicles по дораме «Хроники Асдаля» 15 февраля. А пока тизе...

Netmarble покажет MMORPG Arthdal Chronicles по дораме «Хроники Асдаля» 15 февраля. А пока тизерNetmarble выпустила короткий тизер MMORPG Arthdal Chronicles и пообещала уже 15 февраля рассказать о проекте подробнее, организовав на YouTube прямую трансляцию.