Гарантии государства в реализации права граждан на труд. Как встать на биржу труда и сколько денег можно получить. Пошаговая инструкция

Какие гарантии предоставляются государством безработным гражданам? Деятельность: Гарантии государства в реализации права граждан на труд Государство гарантирует безработным гражданам:— бесплатное получение услуг по профессиональной ориентации и психологической поддержке, прохождению профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости;— обеспечение социальной поддержки;— компенсацию в соответствии с законодательством Российской Федерации материальных затрат в связи […] Гарантии государства в реализации права граждан на труд.