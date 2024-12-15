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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фоньини стал героем выпуска итальянской версии шоу «Танцы со звездами»

Бывший игрок топ-10 выступил в паре с Джадой Лини – женой танцора и хореографа Грациано ди Примы. Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.

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