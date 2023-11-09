Президентский спортивный клуб при содействии Белорусской федерации волейбола, Министерства спорта и туризма и Министерства образования с 1 ноября 2023 года проводит республиканский социальный проект ´Супер либеро´.
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