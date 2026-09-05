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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кудашов о 2:1: «Динамо» – одна из лучших команд по переходу из обороны в атаку, я рад, что мы почти не допускали контратак. Неровная игра, сделали главное – добились победы»

Главный тренер « Автомобилиста »  Алексей Кудашов  высказался о победе над московским «Динамо» (2:1) в первом матче регулярного чемпионата-2026/27.

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