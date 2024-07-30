Пять минут хорошего настроения. Ремонт

- Папа, а когда закончится ремонт, мне сколько лет будет? Прежде, чем вынести на помойку кучу коробок, оставшихся после ремонта или крупной покупки, убедитесь, что ни в одной из них нет вашего кота — Обои будут крепче держаться на стене, если вы не только приклеите их клеем, но и прибьете в проблемных местах гвоздями и подопрете досками.