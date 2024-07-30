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Пять минут хорошего настроения. Ремонт

Пять минут хорошего настроения. Ремонт

-  Папа,  а  когда  закончится  ремонт,  мне  сколько  лет  будет? Прежде, чем вынести на помойку кучу коробок, оставшихся после ремонта или крупной покупки, убедитесь, что ни в одной из них нет вашего кота — Обои будут крепче держаться на стене, если вы не только приклеите их клеем, но и прибьете в проблемных местах гвоздями и подопрете досками.

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