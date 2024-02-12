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Активисты требуют у Собянина отменить концерт Орбакайте из-за эгоизма

Активисты требуют у Собянина отменить концерт Орбакайте из-за эгоизма

В Москве активисты потребовали отменить концерт Орбакайте В Москве активисты правозащитного центра «Сорок сороков» обратились к мэру Сергею Собянину с требованием отменить концерт Кристины Орбакайте в одном из столичных баров.

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Ирина Галивец
Сибирь отменила, а Москва потакает этой певичке, дает заработать? Позор Собянину!
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