Активисты требуют у Собянина отменить концерт Орбакайте из-за эгоизма

В Москве активисты потребовали отменить концерт Орбакайте В Москве активисты правозащитного центра «Сорок сороков» обратились к мэру Сергею Собянину с требованием отменить концерт Кристины Орбакайте в одном из столичных баров.
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