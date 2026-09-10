ФСБ задержала агента СБУ, работавшего в охране посольства Великобритании

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала гражданина России, который работал в охране посольства Великобритании в Москве и подозревается в сотрудничестве с украинской Службой безопасности (СБУ).
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