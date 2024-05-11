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Закон и Порядок

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Госдума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром

Госдума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром

Михаил Мишустин во второй раз стал премьер-министром. За его утверждение проголосовали 375 депутатов.

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Александр Рожков
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