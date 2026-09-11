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Сергей Миронов предложил выплатить работающим пенсионерам по 470 тысяч рублей

Сергей Миронов предложил выплатить работающим пенсионерам по 470 тысяч рублей

Лидер "Справедливой России" считает, что это компенсация за девять лет отсутствия индексации пенсий Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью "Газете.

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