Intel сократила 15% штата и отменила дивиденды после 20% падения акций

Компания Intel столкнулась с падением акций на 20% в ходе расширенных торгов в четверг после объявления о сокращении более 15% сотрудников в рамках плана снижения расходов на сумму $10 миллиардов и сообщения о более слабых результатах, чем ожидали аналитики.