"Была однодневная пауза": В США признали приостановку киберопераций против России

США на один день приостанавливали кибероперации против России в рамках переговоров Вашингтона и Москвы, заявил глава подкомитета по кибербезопасности Комитета по вооруженным силам палаты представителей Дон Бэкон.
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