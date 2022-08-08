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У Максима Третьяка прекрасные отношения с латвийцами: «Были, есть и, надеюсь, будут. Спорт должен быть вне политики»

Максим Третьяк рассказал, что по-прежнему общается со знакомыми и друзьями из Риги. — Вы, пусть и немного, поиграли в Риге.

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