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«Договор не продлили»: чем сейчас живёт Лариса Вербицкая после 28 лет в «Добром утре»

«Договор не продлили»: чем сейчас живёт Лариса Вербицкая после 28 лет в «Добром утре»

Последний выпуск «Доброго утра» с Ларисой Вербицкой вышел 28 мая 2014 года. Никто тогда не объявлял, что это конец эпохи: ведущей просто позвонили и сообщили, что договор не продлевают.

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