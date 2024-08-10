«Дети в школу собирались». Что должно быть в школьном рюкзаке севастопольского первоклассника и сколько это стоит?

Меньше месяца осталось до начала учебного года, скоро зазвенит первый звонок. А для первоклашек это вдвойне волнительный день, так как это самый первый этап взросления, когда игра уходит на второй план, а на первый выходит учёба.
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