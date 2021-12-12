Комсомольская правда

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Сестра Марии Шукшиной раскрыла ее тайну

Сестра Марии Шукшиной раскрыла ее тайну

Актриса Мария Шукшина в последние недели все чаще оказывается замешанной в громких скандалах. 54-летняя наследница великого советского писателя и режиссера Василия Шукшина заняла агрессивную позицию по отношению к вакцинации против коронавируса.

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