Сестра Марии Шукшиной раскрыла ее тайну

Актриса Мария Шукшина в последние недели все чаще оказывается замешанной в громких скандалах. 54-летняя наследница великого советского писателя и режиссера Василия Шукшина заняла агрессивную позицию по отношению к вакцинации против коронавируса.
Актриса Мария Шукшина в последние недели все чаще оказывается замешанной в громких скандалах. 54-летняя наследница великого советского писателя и режиссера Василия Шукшина заняла агрессивную позицию по отношению к вакцинации против коронавируса.
Свежие комментарии