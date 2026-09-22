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temapenza

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Породы кошек, которые повеселят владельцев своим долголетием

Все хозяева кошек от всей души уповают на то, что их возлюбленные питомцы проживут рядом с ними долгую и счастливую жизнь, но иногда случается и так, что полюбившиеся звериные покидают собственных владельцев ранее срока, причиняя им тем суровые мучения.

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