Породы кошек, которые повеселят владельцев своим долголетием

Все хозяева кошек от всей души уповают на то, что их возлюбленные питомцы проживут рядом с ними долгую и счастливую жизнь, но иногда случается и так, что полюбившиеся звериные покидают собственных владельцев ранее срока, причиняя им тем суровые мучения.